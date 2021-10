AGI/Vista - "Non è vero che il PD è stato arrogante. Il segretario Letta in diretta televisiva ha aperto a una mediazione, noi abbiamo cercato di trovare dei punti di contatto. La Lega non voleva mediare, visto che ha ottenuto quella famosa tagliola che ha affossato la legge. Per cui se uno fa in modo di affossare la legge, poi non è credibile che voglia mediare. Loro volevano solo distruggere questa legge e ci sono riusciti con la complicità di alcune altre forze politiche. Noi però porteremo avanti con ancora più forza questa battaglia. Lo dobbiamo ai giovani e al Paese reale, ben lontano da quella politica che ha fatto quell'applauso vergognoso in Senato che ha fatto il giro del mondo mostrando un'Italia arretrata che non c'è. Dobbiamo recupare questa differenza e ridare all'Italia il posto che merita in Europa" lo ha detto il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, intervistato dal direttore dell'Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev