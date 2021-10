AGI/Vista - "Intanto restiamo in zona bianca, con dei parametri importanti: 0.79 di Rt. Saremmo in una buona situazione anche se ci fossero ancora i parametri non modificati. L'incidenza 49 su 100mila, la scorsa settimana era a 69. Se continuasse così potremmo dire che andiamo verso una remissione del contagio" lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, durante la diretta pubblicta sul suo profilo Facebook. Courtesy Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev