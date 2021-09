AGI/Vista - "Qual è stato l'ingrediente ambientale che ha favorito la ripresa dell'economia italiana? E' la vaccinazione, il fatto che si possa lavorare con tranquillità, andare in giro, a scuola": "il vaccino è l'unico modo sicuro per proteggere noi stessi e i nostri cari". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo l'approvazione della Nadef. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev