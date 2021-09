AGI/Vista - "Aiutare chi non può aiutare chi non può lavorare è giusto, ma dare miliardi a furbetti sono soldi spesi male. Non vedo l'ora che arrivi il giorno della manovra economia per presentare emendamento su reddito di cittadinanza", così Matteo Salvini durante un incontro con la stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev