AGI/Vista - "da dopo ferragosto inizieremo con un'attività mirata per i più giovani. Il comitato tecnico scientifico ha posto come obiettivo sufficiente quello di vaccinare il 60% degli studenti prima dell'inizio delle scuole", così il Generale Figliuolo in visita in Basilicata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev