AGI/Vista - "Raccomandazione sulle fonti, circolano e sono parte del problema tante voci, come quelle del riscatto, che sono totalmente infondate. Allo stato non esistono e non riguardano l'istituzione regionale che non tratta con chi sta attaccando, le autorità stanno lavorando nelle indagini". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti nel corso della conferenza stampa sull'attacco hacker. Regione Lazio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev