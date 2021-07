AGI/Vista - "Non abbiamo ancora un livello adeguato di iscrizioni dei giovani per i vaccini. Se vogliamo arrivare con tranquillità al prossimo anno scolastico dovremo vaccinare l'80% della popolazione studentesca. Se non ci sono condizioni di sicurezza, le scuole non riapriranno in presenza", così il presidente della Regione Campania De Luca a margine di un evento a Pozzuoli. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev