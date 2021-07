AGI/Vista - Vorrei dedicare un pensiero commosso e manifestare la mia vicinanza alla Sardegna che sta vivendo una terribile tragedia, una ferita al cuore di tutti gli italiani. Una tragedia che ha spazzato via anni di lavoro, di sacrifici e perfino la storia e l'identità di quei luoghi. Non vi lasceremo soli". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Cerimonia del Ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa Parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev