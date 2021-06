AGI/Vista - "Abbiamo dimostrato che si può fare programmazione sul turismo. La Calabria è una Regione dove ci sono cose che non esistono in nessuna altra parte del mondo. E noi su questo dobbiamo lavorare: la nostra identità. La grandezza dell'Italia è data dalle sue specificità. Lo abbiamo fatto per il mondo del turismo e a monte di tutto anche con le infrastrutture. Lo spopolamento c'è perché mancano opportunità, le opportunità mancano perché mancano infrastrutture. La sfida è mettere la Calabria nelle condizioni di combattere ad armi pari". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in collegamento durante la presentazione di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, e Nino Spirlì che affiancherà Occhiuto come suo vice. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev