AGI/Vista - Mi rifiuto e mi arrabbio quando in giro per l'Italia o per il mondo si parla di Calabria e la si accosta alla 'Ndrangheta. C'è qualche delinquente e vanno isolati ma non è giusto che tutti vengono equiparati. È necessario tornare alla democrazia nei tanti comuni commissariati". Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini in visita a Siderno nell'ultima tappa a Reggio Calabria in occasione della presentazione del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev