Zingaretti: “Il Lazio sarà zona bianca da lunedì”

AGI/Vista - “Grazie alla scienza e alle regole che abbiamo seguito il Lazio sarà zona bianca da lunedì. Si entrerà in una fase diversa dalla nostra vita grazie al lavoro fatto dal personale sanitario. Vogliamo riprendere la vita e il nostro modo di stare al mondo.” Queste le parole di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, in visita al centro vaccinale di Acea a Roma per l'Open Day dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev