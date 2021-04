AGI/VISTA - "Inevitabilmente avremo un calo della domanda interna, ma le nostre aziende hanno un vantaggio: possono vendere in tutto il mondo con il marchio del made in Italy e noi dobbiamo aiutare le aziende", così il ministro degli Esteri Di Maio a Dubai per visitare il padiglione Italia dell'Expo che partirà ad ottobre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev