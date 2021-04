Bertolaso: “In Lombardia vaccineremo per classi d’età come indicato dal Governo”

AGI/Vista - Quello di Poste è “un programma che abbiamo studiato, organizzato e predisposto a partire dalla fine di febbraio - inizio di marzo”. Per la sua messa a punto “è stato creato un gruppo di lavoro tra noi e Poste”. Lo ha detto in conferenza stampa il coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso illustrando il funzionamento della nuova piattaforma di prenotazione degli appuntamenti per le vaccinazioni in Lombardia. “Andremo rigorosamente per classi di età come da indicazione del Governo”. (Alexander Jakhnagiev)