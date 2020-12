Renzi: “Nel 2020 ha vinto la scienza. Dobbiamo ringraziarla se abbiamo il vaccino”

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre Renzi: “Nel 2020 ha vinto la scienza. Dobbiamo ringraziarla se abbiamo vaccino” “Il 2020 ci consegna un quadro in cui possiamo riconoscere due vincitori e due vinti. Ha vinto innanzitutto la scienza. Grazie scienza. Se non vi fosse stato un gigantesco investimento nella scienza e nella ricerca noi oggi saremmo senza un vaccino” sono le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi durante il suo intervento in seno alle dichiarazioni di voto per la Manovra finanziaria in Senato. 00_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev