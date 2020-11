Zaia: "In Veneto curva ha raggiunto apice, siamo sul pianoro"

AGI/Vista - "Abbiamo raggiunto, dal punto di vista ospedaliero, una fase della curva che consideriamo apicale, siamo arrivati al pianoro in una fase dove non si continua a crescere nei ricoveri e non si cala. Ma questo non può fare tendenza, visto e considerato che il Covid riesce a prenderci spesso in contropiede, è quindi fondamentale che ci sia la collaborazione da parte di tutti". Lo ha sottolineato il governatore del Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa sull'emergenza Coronavirus. 02_47 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev