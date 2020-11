Sanità Calabria, commissario Longo: "Priorità piano emergenza Covid"

AGI/Agenzia Vista - "La legalità innanzi tutto. “Perchè la legalità porta servizi migliori, libertà di scelta e soprattutto risparmio. Ma c’è anche l’altra esigenza, l’esigenza di migliorare qualitativamente lo standard dell’assistenza sanitaria”. Lo ha detto Guido Longo, nuovo commissario della sanità calabrese, al momento del suo insediamento alla Cittadella regionale. “L’aspetto contabile e amministrativo – ha proseguito Longo – è importante e rilevante, ma altrettanto importante è la territorializzazione della prestazione sanitaria. Vedremo quello che troviamo, ‘dicitur’ è una parola che non mi piace, io devo vedere, devo osservare e devo capire. Poi potremo partire. Io sono qui per fare qualcosa di buono per la Calabria e per i calabresi”. / courtesy Video Calabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev