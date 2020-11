Fontana: Lombardia in zona arancione non è un 'liberi tutti'

AGI/Agenzia Vista) Milano, 27 novembre 2020 Fontana Lombardia in zona arancione: "Non è «liberi tutti»" "I numeri in questi ultimi giorni sono sempre stati positivi, continuano a esserlo, però non bisogna abbassare la guardia, bisogna tenere conto che siamo ancora in una situazione in cui il virus c'è ed è ancora pericoloso. È una notizia positiva, ma non equivale a un «liberi tutti»". Lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, questa sera nel punto stampa organizzato a Palazzo Lombardia, precisando che 01_32 Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev