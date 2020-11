Covid: Fedriga accusa, "Governo poco chiaro"

AGI/Agenzia Vista - Il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso del punto della situazione sull'emergenza Covid-19: "Venerdì la ruota della fortuna ha girato e ci ha messo in zona arancione. Intanto mi chiedo se il Governo aveva dati diversi e nuovi sul Friuli Venezia Giulia perché non ce li ha comunicati prima, ad esempio giovedì quando abbiamo emanato la nuova ordinanza. Inoltre voglio evidenziare che i parametri che ci fanno cambiare fascia non riguardano le terapie intensive e i posti letto, ma l'incremento percentuale dei positivi sui tamponi. Ma la nostra incidenza rispetto ad altre zone gialle è più bassa". Fonte Facebook. di Alexander Jakhnagiev