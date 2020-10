(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre Covid, Arcuri: “Positivi curati a casa quasi raddoppiati rispetto a marzo. Un altro mondo” “A marzo il 52% dei positivi si curava a casa. I dati di ieri dicono il 94%. Il 7% era in terapia intensiva, ieri lo 0,6%. Per dirla semplice, siamo in un altro mondo” queste le parole del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri. Durata: 01_24 (Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev)