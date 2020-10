Zaia: “In Veneto il 96% di positivi è asintomatico"

AGI - Zaia: “In Veneto 96% di positivi è asintomatico. Ma non c’è emergenza ospedaliera” “Dei circa 5mila positivi in Veneto solo il 4% presenta sintomi. Il dato è interessante per capire l’andamento nella regione. Non abbiamo comunque emergenza ospedaliera, le strutture reggono” queste le parole del governatore della regione Veneto Luca Zaia in diretta Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev