La Cerimonia del Sakè a Via Veneto per l'inaugurazione dell'hotel di lusso di De Niro e Chef Nobu

AGI - Nobu Hospitality, il marchio di lifestyle di lusso di fama mondiale fondato da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, celebra l'apertura ufficiale del Nobu Hotel and Restaurant Roma con la tradizionale Sake Ceremony alla presenza dei tre fondatori, Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper.
L’evento segna una tappa significativa per il marchio che inaugura il suo primo hotel in Italia, consolidando la sua presenza nel Paese e proseguendo la sua espansione europea.
L’inaugurazione del Nobu Hotel Roma segna la trasformazione dell’ex Jumeirah Grand Hotel Via Veneto, un luogo elegante e innovativo, per un'esperienza di stile pensata per il viaggiatore sofisticato. Situato nel cuore storico di Roma, in Via Veneto, il Nobu Hotel and Restaurant Roma reinterpreta uno degli indirizzi più iconici della città, trasformandolo in un santuario del lusso moderno, dove il minimalismo giapponese incontra la raffinatezza italiana. Progettato dall’acclamato Rockwell Group, l’estetica dell’hotel combina le calde texture romane con lo stile inconfondibile di Nobu, creando uno spazio rilassante e contemporaneo che unisce le due grandi culture dell’ospitalità e del design.
Nominato uno dei 25 marchi più innovativi del lusso da Robb Report, con una solida base fondata su servizio, immagine e reputazione, il marchio Nobu Hospitality offre una gamma completa di servizi di gestione di hotel, ristoranti e residences per progetti eccezionali nei cinque continenti.
Nobu è sinonimo di destinazione lifestyle, celebrata in tutto il mondo per il suo design senza tempo, una cucina che ha ridefinito un genere e un approccio distintivo all’ospitalità, con una collezione crescente di ristoranti, hotel e residenze in tutto il mondo. L’apertura di Roma segna un’ulteriore tappa nell’espansione globale di Nobu Hospitality, andando ad aggiungersi a un portfolio di 46 hotel, 57 ristoranti e 20 residenze, sia aperti che in fase di sviluppo in tutto il mondo.
Nobu Hotel Roma offre 117 camere e suite per gli ospiti, insonorizzate e caratterizzate da eleganza discreta e senso di benessere, tra le quali la spettacolare Nobu Villa con tre camere da letto e una terrazza panoramica con vista su via Veneto, spazi flessibili per riunioni, una spa con servizi completi, un centro fitness all’avanguardia e il servizio in camera 24 ore su 24 di Nobu Roma.