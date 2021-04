Volley in lutto: morto Pasinato, oro mondiale con la ‘squadra del secolo’

AGI - È morto all’età di 51 anni, Michele Pasinato, una delle stelle della Nazionale di pallavolo di Julio Velasco ribattezzata ‘squadra del secolo’. Nel 1998 ha contribuito alla conquista dell’oro azzurri ai Campionati mondiali di Tokyo. Pasinato, veneto di Cittadella che ricopriva il ruolo di opposto deceduto a seguito di una grave malattia, ha indossato 256 volte la maglia azzurra vincendo anche la medaglia d’oro agli Europei del 1993 a Turku e a quelli del 1995 ad Atene. Sei le World League vinte da con l’Italia l. A livello di club il palmares di Pasinato contempla una Coppa Cev nel 1994 conquistata con la squadra del Petrarca Padova.

Nato a Cittadella il 13 marzo 1969, Pasinato è tuttora il recordman di punti segnati nella regular season della massima serie del campionato italiano (7.031 punti in 280 partite, più di 300 punti in più del secondo in classifica). Nella classifica dei migliori per media punti per partita tra i top scorer del campionato italiano di A1 è secondo (dietro Andrea Zorzi).

Nei playoff giocò poco a causa della sua militanza sempre in piccole società (Petrarca, Gabeca e Roma): solo 17 partite con ben 408 punti realizzati. Complessivamente realizzò 7.439 punti in 297 gare, meritandosi la sesta posizione in classifica generale; tra tutti fu comunque il secondo per media punti per partita dopo Zorzi.

Fece parte della Nazionale (in cui ha giocato 256 volte) militando nella 'squadra del secolo' con cui partecipò alle Olimpiadi di Barcellona 1992, ai Mondiali 1998 a Tokyo (vincendo l'oro) e agli Europei del 1993 (Turku, oro) e 1995 (Atene, oro). A livello di club invece il suo palmares fu meno ricco (visto che militò a lungo in una società come il Petrarca Padova), ma vinse una coppa Cev nel 1994 con la squadra della sua città.