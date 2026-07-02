Lazio, 20mila in piazza contro Lotito. Tra i tifosi anche Rocca e Tommaso Paradiso 

AGI - Una marea biancoceleste di circa 20mila persone è scesa in piazza nel pomeriggio di giovedì 2 luglio a Roma per manifestare il proprio radicale dissenso nei confronti della gestione societaria del presidente Claudio Lotito.
La rabbia dei tifosi laziali contro Lotito
Il perno della contestazione si è spostato da Ponte Milvio – luogo simbolo del tifo laziale dove i primi 10mila supporter si erano inizialmente radunati – sfilando in un lungo e rumoroso corteo tra cori, bandiere e fumogeni lungo viale Tiziano, fino a raggiungere il cuore della protesta a Piazzale Ankara, nei pressi dello stadio Flaminio dove è stato allestito un palco.
La frattura con l'attuale presidenza biancoceleste
Una mobilitazione massiccia, nata per ribadire l'amore per i colori sociali e, al contempo, la totale frattura con l'attuale presidenza. Non è mancato anche un momento di goliardia e tensione quando la folla ha sommerso di sfottò un residente che, affacciatosi alla finestra, aveva esposto una sciarpa della Roma.
Presente anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca
Presente anche un tifoso d'eccezione, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Sul palco allestito nel parcheggio del Flaminio si sono alternati momenti di forte identità laziale. Tra i presenti, l'ex falconiere della Lazio, Juan Bernabè, che ha partecipato alla manifestazione portando con sé l'aquila, simbolo del club.
La musica di Tommaso Paradiso
Spazio anche alla musica con il cantante Tommaso Paradiso, noto tifoso biancoceleste. Dalla piazza, però, sono emersi anche cori durissimi e slogan radicali all'indirizzo del patron, come "abbiamo dato il pollice verso a questo personaggio, o noi o lui", fino a invocazioni più estreme sul futuro della presidenza "Lo vogliamo a Prima Porta", "Solo se muore Lotito". Una serata dopo la quale sarà difficile ricucire il già insanabile strappo tra il patron e il cuore del tifo laziale.