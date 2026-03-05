'Stadio della Lazio vuoto?'. E Lotito insulta il cronista

AGI - Grande sorpresa e stupore tra fotografi e giornalisti fuori Palazzo San Macuto questa mattina. Il presidente e patron della Lazio, Claudio Lotito, giunto per l'audizione in Commissione antimafia, dove doveva essere ascoltato anche il presidente del Verona, Italo Zenzi, ha risposto male a un cronista.
Alla domanda su quando finirà questo periodo nero per la Lazio, con lo stadio vuoto (ieri sera in Coppa Italia i tifosi biancocelesti non sono entrati e la partita con l'Atalanta si è giocata davanti ai soli 5mila supporter bergamaschi), Lotito si è voltato verso il giornalista è gli ha gridato: "Quando finirà la gente come te che va girando...".
Poi il patron biancoceleste, che è anche senatore di Forza Italia, è entrato a Palazzo San Macuto lasciando nello sconcerto i cronisti e i fotoreporter presenti.