Tennis, riparte da Seul il 'duello' tra Sinner e Alcaraz 

AGI - Riparte il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due saranno protagonisti in un'esibizione a Seul tra circa un mese e questo incontro segnerà il loro start stagionale. "Le rivalità sono fondamentali per il nostro sport. Federer, Nadal, Djokovic e Murray lo hanno dimostrato nella loro epoca. È bello sapere che sto sviluppando qualcosa di simile con Carlos. Questi duelli rendono il tennis più emozionante, per i tifosi e per noi giocatori" ha detto Sinner, come riporta Tennis Korea.
Essere accostati a quei grandi campioni, ha aggiunto Alcaraz, "è un vero onore. Le rivalità accendono l'interesse dei tifosi: io stesso sono cresciuto ispirandomi a quella tra Nadal e Federer. Con Jannik ci siamo già affrontati in molti grandi palcoscenici, comprese finali Slam, sempre in partite intense. Credo che ci rendiamo più forti a vicenda e spero che questa rivalità positiva continui per molti anni", le parole dello spagnolo riportate da Supertennis.
"Ci conosciamo da quando siamo giovanissimi e in campo non abbiamo segreti. Jannik è un giocatore quasi senza punti deboli: potentissimo in attacco, rapidissimo e solido in difesa. Ha dominato il 2025 con due Slam e le ATP Finals, restando in lotta per il numero 1 fino all'ultimo. Per batterlo non basta giocare bene: devi mantenere la concentrazione per tutto il match, dal primo all'ultimo punto" ha spiegato Alcaraz.
"Carlos uno dei migliori del circuito, forse il migliore. Giocare contro di lui è sempre un grande stimolo - ha detto Sinner - Ogni partita ha una storia diversa ed è questo a renderle così avvincenti. È velocissimo, difficile da superare ovunque in campo, e mentalmente gioca ogni punto come fosse l'ultimo. Questi sono i grandi ostacoli che devo affrontare ogni volta che lo sfido".