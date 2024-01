Sinner mostra i muscoli e supera il turno agli Australian Open

AGI - Jannik Sinner rimane in corsa per vincere il suo primo Grande Slam avanzando al terzo turno degli Australian Open in due set, dopo aver sconfitto l'olandese Jesper de Jong in trasferta. Il 22enne italiano, quarta testa di serie, è stato ad un livello superiore rispetto all'olandese durante il match giocato alla Margaret Court Arena fino a chiudere in due set 6-2, 6-2, 6-2 in appena 1 ora e 43 minuti.

"È un ottimo giocatore, un giocatore giovane e sono sicuro che giocherà molte più partite del tabellone principale del Grande Slam", ha detto Sinner di De Jong dopo la vittoria. Nel prossimo turno, Sinner affronterà l'argentino Sebastian Baez, testa di serie n. 26, o il colombiano Daniel Elahi Galan. Sinner ha fatto il salto nel tennis nel 2023, vincendo il suo primo titolo Masters, a Toronto, e perdendo contro Novak Djokovic nella partita decisiva delle ATP Finals.

Sinner conoscerà il suo prossimo avversario già oggi, al termine della sfida prevista per oggi tra l'argentino Sebastian Baez (n.29) e il colombiano Danel Galan (n.87).