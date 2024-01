Arnaldi batte Klein e conquista i quarti a Brisbane

AGI - Al termine di un tiratissimo terzo set, Matteo Arnaldi, numero 44 al mondo, prevale sullo slovacco Lukas Klein, numero 170 al mondo, nel match che gli vale l'accesso ai quarti agli Atp Brisbane 2024.

In Australia. Arnaldi, tra i protagonisti dell'impresa in Coppa Davis, ha vinto per due set a uno: 6-4, 3-6, 7-5, un successo in tre set come all'esordio contro Marton Fucsovics. L'atleta sanremese venerdì affronterà il 26enne russo Roman Safiullin per un posto in semifinale.