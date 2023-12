Bertolucci contro Binaghi: "Perchè non siamo stati invitati a Malaga?"

AGI - Paolo Bertolucci ha polemizzato per il mancato invito a tutta la squadra che vinse la Coppa Davis del 1976 alla finale di Malaga tra Italia e Serbia. "Credo che la Fitp avrebbe dimostrato signorilità invitando alla premiazione oltre al capitano (Nicola Pietrangeli, ndr) anche la squadra del '76", ha scritto su X l'ex compagno di doppio di Adriano Panatta.

"Sarebbe stato il naturale passaggio di consegne. Il silenzio totale della stampa avalla e convalida la scelta. Peccato", ha osservato il 72enne attuale commentatore tv. La critica al presidente della Fitp, Angelo Binaghi, arriva dopo che già in passato Bertolucci aveva lamentato la disattenzione per l'impresa culminata nel trionfo dell'Estadio Nacional di Santiago del Cile.

"Ai dieci anni non gliene è fregato un ca... a nessuno, a venti idem, a trenta idem", annotò l'ex azzurro in occasione del quarantennale, nel 2016, "non capisco perchè adesso ai quarant'anni si sono svegliati tutti".