Mattarella attende gli azzurri della Coppa Davis "qualunque data scelgano"

AGI - Non c'è ancora una data fissata in calendario. Ma i tennisti azzurri che hanno vinto ieri, dopo 47 anni, la Coppa Davis incontreranno quanto prima il capo dello Stato. "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - fanno sapere fonti del Colle - ha manifestato il desiderio di incontrare gli atleti che hanno vinto la Coppa Davis per esprimere loro le congratulazioni dell'intero Paese e li attende al Quirinale in qualunque giorno da loro scelto a partire da oggi"

"Sarà un onore andare al Quirinale da Mattarella e siamo felici della disponibilità del Presidente. Sarà una fantastica occasione per tutti noi e per i ragazzi", ha commentato all'AGI il presidente della Fitp, Angelo Binaghi.

"Con ministro dello Sport Andrea Abodi, il solo che ci rappresenta - ha aggiunto - sarà scelta una data per andare. Sia i ragazzi della Coppa Davis che le ragazze che sono vicecampioni del mondo. Probabilmnente accadrà a gennaio, dopo gli Australian Open".

In giornata si era creato un piccolo caso dopo che Binaghi aveva detto che i ragazzi adesso sarebbero partiti per le vacanze. Ieri c'era stato l'annuncio che il 21 dicembre la squadra di tennis sarebbe andata al Quirinale.

"Qualcuno non autorizzato evidentemente ha dato la disponibilità dei tennisti, ma loro hanno dei programmi da rispettare e l'unico autorizzato a parlare con Mattarella è il nostro referente, il ministro dello Sport Andrea Abodi", ha spiegato Binaghi.

"Si tratta di millantato credito - ha aggiunto - perchè adesso tutti sono in vacanza e torneranno ad allenarsi rispettando ognuno la programmazione". Dal Quirinale è arrivata quella che Binaghi definisce con AGI "una bellissima e gradita notizia" con la disponibilità del Presidente di ricevere gli azzurri.

I tempi, ha ribadito Binaghi, "saranno decisi dal ministro Abodi con cui noi siamo in stretto contatto e, presumibilmente, l'incontro avverrà dopo gli Australian Open, quindi a gennaio dell'anno prossimo".