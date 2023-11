I media australiani, per la conquista della Davis sarà decisivo Popyrin 

AGI - Per i media australiani sarà decisivo il numero due dei 'canguri', Alexei Popyrin, per le speranze dell'Australia di battere l'Italia e riconquistare la Coppa Davis per la prima volta dal 2003.

'The Age' e il 'Sydney Morning Herald' sottolineano lo straordinario stato di forma di Jannik Sinner che lascia poche speranze di successo ad Alex De Minaur nella sfida in singolare tra i due numero uno, ripetizione della finale del Masters 1000 di agosto a Toronto.

© JORGE GUERRERO / AFP La coppia australiana Ebden e Purcell a Malaga

In caso di vittoria di Popyrin su Matteo Arnaldi, viene però sottolineato, "l'Australia potrà arrivare almeno al doppio, con buone speranze visto che potrà sguinzagliare la coppia vincitrice di Wimbledon nel 2022 formata da Max Purcell e Matt Ebden".