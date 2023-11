Mattarella riceverà i trionfatori della Coppa Davis

AGI - La squadra italiana di tennis vincitrice della Coppa Davis sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 dicembre.

Sono numerosi gli esponenti della politica che hanno espresso le loro felicitazioni per un trionfo che mancava da 47 anni. "Lo sport italiano oggi non smette di farci emozionare. L'Italia del Tennis si aggiudica la Coppa Davis 2023. Un risultato storico: l'unica vittoria della nostra Nazionale in questa competizione risale al 1976. Complimenti ai nostri tennisti per il talento e l'impegno dimostrato e a tutto lo staff",scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Abodi: "Non è un successo casuale"

"È una grande gioia essere qui. Sono convinto che avremo altre occasioni come queste. C'è una scuola frutto di un lavoro certosino. Non c'è solo il maschile ma anche il femminile. La felicità di questi giovani è incredibile, sono il futuro", dichiara il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ai microfoni di Sky Sport, dopo il trionfo degli azzurri in Coppa Davis.

"Non è un successo casuale. Sinner? Mi soprende come tennista e come uomo. Ha i valori giusti e un talento assoluto". Poi sullo sport nelle scuole: "È un percorso lungo, quando una scuola su due non ha una palestra significa che c'è tanto da lavorare".