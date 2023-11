Il coraggio di Tathiana Garbin: "Ho un tumore raro"

AGI - Una finale persa e ora una battaglia da combattere con altrettanto coraggio: appena terminata la sfida a Siviglia delle sue azzurre, sconfitte dal Canada nell'ultimo atto della Billie Jean King Cup di tennis, il capitano Tathiana Garbin ha rivelato che ha un tumore raro per il quale si è già operata a ottobre una prima volta e che richiederà un nuovo intervento.

L'annuncio, affidato a una nota sul sito della federazione, ha fatto passare in secondo piano il k.o. nella finale della 'Coppa Davis femminile'. Un epilogo amaro che ha visto le canadesi conquistare per la prima volta il trofeo con un secco 2-0, frutto dei successi in singolare di Marina Stakusic su Martina Trevisan per 7-5, 6-3 e di Leyla Fernandez su Jasmine Paolini 6-2, 6-3.

Per le azzurre, tornate in finale 10 dopo l'ultima volta quando ancora il torneo si chiamava Fed Cup, l'epilogo è stata offuscato dalla preoccupazione per l'annuncio arrivato dal capitano Garbin, dal 2016 alla guida dell'Italtennis femminile in cui subentrò a Corrado Barazzutti. Un annuncio fatto per "con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull'importanza della ricerca medica e della prevenzione".

"La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato sono fondamentali per affrontare qualsiasi sfida e spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute", ha scritto la 46enne ex tennista di Mestre che in carriera era arrivata a essere numero 22 del mondo.

Garbin ha rivolto un ringraziamento ai medici dell'ospedale Cisanello di Pisa che l'hanno operata e le hanno consentito "un rapido recupero" in modo da poter essere presente alle Billie Jean King Cup Finals e di "guardare con fiducia al futuro".

"L'amore per questa maglia, questo sport, per le mie ragazze mi ha consentito di recuperare in fretta le energie per sedere in panchina e non far mancare il mio supporto", ha aggiunto, "desidero informarvi che dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo. Sono determinata a superare anche questa sfida e a continuare a competere al massimo delle mie capacità".

Tra i primi a esprimere sostegno al capitano è stato il presidente federale Angelo Binaghi: "A Siviglia abbiamo perso insieme, ma dopo un'avventura eccezionale. La Federazione italiana Tennis e Padel è orgogliosa di questa squadra e di questo capitano. Adesso, come ci siamo detti, tutti insieme vinceremo quest'altra partita".