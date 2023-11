Atp Finals, Sinner stende Tsitsipas 6-4 6-4

AGI - Esordio vincente per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino: l'altoatesino numero 4 del ranking si è imposto agevolmente in due set sul greco Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-4, in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Il 22enne azzurro, autore di una grande prestazione, ha chiuso la partita mettendo a segno il suo nono ace. Per vincere a Sinner sono bastati soltanto due break, uno per set.