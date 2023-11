Fognini domina Sonego e va in semifinale a Metz

AGI - Fabio Fognini concede 3 game a Lorenzo Sonego, indovina la partita perfetta e si qualifica per la semifinale del torneo Atp 250 di Metz. Il ligure si è imposto col punteggio ndi 6-1/6-2, giocando un tennis impeccabile dal primo all'ultimo punto, sembrando a tratti il Fognini top 10 di qualche anno fa.

"È stata una delle migliori partite di questo orribile 2023", ha detto a fine gara. Probabilmente, la migliore. Sonego, grande favorito di questo match anche in virtù della classifica (è numero 47 del mondo, mentre Fognini è scivolato al 126 posto) non è mai entrato in partita. È sembrato soffrire molto il gioco e la personalità dell'avversario. Domani in semifinale Fognini troverà il francese Humbert. In campo alle 18.