Il "furto" subito dalla tennista Zhang durante il torneo di Budapest

AGI - Sta rimbalzando su Twitter di post in post la clamorosa svista (ma si dovrebbe parlare di 'furto') al subito al torneo Wta di Budapest 2023 dalla tennista cinese Shuai Zhang. La campionessa, 34 anni, numero 45 del ranking mondiale e seconda testa di serie del torneo, in campo contro la padrona di casa Amarissa Kiara Toth, numero 548 del mondo, è stata vittima di un errore clamoroso in favore dell'ungherese, con una chiamata chiaramente errata di un giudice di linea per un punto che era palesemente in campo, avallata dalla giudice di sedia che ha confermato l'out dopo essere scesa dal suo scranno.

Escenas totalmente repudiables en el WTA de Budapest:



Shuai Zhang se queja de la marca de una pelota (la cantaron mala y era buena) y su rival, Kiara Toth, fue y borró la marca a pesar del “espera, espera” de Zhang. pic.twitter.com/NHyjsNUPkw — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) July 19, 2023

Il tutto a favore di telecamere che impietosamente mostravano il segno lasciato sulla terra rossa dalla palla, che aveva chiaramente colpito la linea e quindi era buona. Vane le proteste della giocatrice cinese, bersagliata da fischi e insulti da parte del pubblico.

L'avversaria, inoltre, con grande antisportività sottolineata dalla cinese, è corsa a cancellare il segno. Pochi minuti dopo l'episodio la Zhang si è ritirata, ufficialmente per un attacco di panico. La tennista cinese, vincitrice di tre tornei Wta e giunta nel 2019 ai quarti di finale a Wimbledon, aveva recentemente ammesso di avere problemi psicologici.