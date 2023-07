Sinner batte Safiullin e vola in semifinale a Wimbledon

AGI - Jannik Sinner è in semifinale di Wimbledon grazie alla vittoria sul russo Roman Safiullin in 4 set nei quarti di finale: 6-4/3-6/6-2/6-2 il punteggio finale a favore del tennista 22enne di San Candido. Sinner è il terzo italiano a raggiungere la semifinale ai Championships, dopo Nicola Pietrangeli negli Anni '60 e Matteo Berrettini nel 2021. "Andrò in campo con la giusta mentalità", ha detto l'altoatesino a fine partita. "Ora cercherò di riposare e di affrontare con gioia una delle partite più importanti della mia carriera sin qui".

Grateful for moments like this, into the semifinals! @Wimbledon pic.twitter.com/UiD1sYLtvw — Jannik Sinner (@janniksin) July 11, 2023

Dopo la vittoria di oggi, Sinner è diventato il decimo italiano di sempre a raggiungere una semifinale in una prova del Grande Slam, il terzo come detto nella storia di Wimbledon. Gli azzurri semifinalisti nei Major sono stati, in ordine alfabetico, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Uberto De Morpurgo, Giorgio De Stefani, Beppe Merlo, Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, prima di Sinner, che è anche il più giovane a essere mai arrivato cosi' avanti in una prova del Grande Slam.

Per l'ottava volta nella storia di Wimbledon, inoltre, un giocatore italiano ha giocato i quarti di finale. Solo due i precedenti positivi per gli azzurri: il quarto di finale vinto da Nicola Pietrangeli nel 1960 contro lo statunitense Barry MacKay (16-14 6-2 3-6 6-4) e quello vincente di Matteo Berrettini nel 2021 contro Felix Auger-Aliassime (6-3 5-7 7-5 6-3). Pietrangeli poi perse in semifinale; mentre Berrettini si è spinto sino alla finale, poi persa contro Djokovic.