AGI - Dopo tre giorni il derby italiano al primo turno di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, sospeso per maltempo più volte, giunge alla conclusione con la vittoria del tennista romano per 6-7 6-3 7-6 6-3. Dopo la netta affermazione a Stoccarda del tornese, la gara tra i due azzurri vedeva il pronostico nettamente favorevole a Sonego.

E invece in campo si è visto un Berrettini tutt'altro che in disarmo, che a Londra non è venuto a fare una passeggiata come si pensava e come in molti avevano pronosticato. Non è ancora in forma splendente, ma la vittoria su Sonego ha messo in mostra un Berrettini competitivo che sull'erba, sua superficie preferita, può riservare belle sorprese.

Matteo Berrettini concludes a three days match with a 4 sets win Lorenzo Sonego to reach the 2nd round at #Wimbledon. A big one for him! pic.twitter.com/z3LITLg2no — José Morgado (@josemorgado) July 6, 2023

Avanza Musetti

Tutto facile per un Lorenzo Musetti in grande forma al torneo di Wimbledon. Il carrarino, n.16 del mondo, batte in tre set 6-4 6-3 6-1 lo spagnolo Jaime Munar, n.109 del mondo, in meno di due ore e mezza di gioco e accede al terzo turno dove affronterà l'ungherese Hubert Hurkacz.

Risultati che si sommano a quelli registrati nella serata di mercoledì con l'eliminazione di Cecchinato, Arnaldi, Paolini, Stefanini, Bronzetti e Giorgi e le vittorie di Sinner e Cocciaretto.