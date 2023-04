La marcia di Sinner a Barcellona, l'azzurro ai quarti 

AGI - I crampi e una condizione fisica approssimativa non fermano il cammino di Jannik Sinner che approda ai quarti di finale a Barcellona. Al torneo 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo Atp 500 con un montepremi pari a 2.722.480 euro, che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna, l'altoatesino batte dopo una lunga battaglia, sul campo intitolato a Rafa Nadal, il giapponese Yoshihito Nishioka, 27enne numero 35 del mondo: 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio finale.



Sinner, dopo aver finto facilmente il primo set ed essere stato 4-3 e servizio nel secondo, ha ceduto di schianto vittima dei crampi. Perso il secondo set, nel terzo sembrava che la storia si ripetesse quando, sul 3-2 e servizio si è fatto fare il controbreak a zero.



Nel gioco successivo, però, è risuscito a strappare di nuovo il servizio al giapponese e poi si è ripetuto sul 5-3 e servbizioo di Nishioka. Vittoria importantissima per l'italiano, numero 8 del mondo e quarta testa di serie del torneo, che raggiunge i quarti di finale.