Rybakina si aggiudica la finale femminile a Indian Wells

AGI - Vendicando la sconfitta subita agli Australian Open, la kazaka Elena Rybakina, campionessa in carica di Wimbledon, ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka vincendo il suo primo titolo nel prestigioso torneo WTA 1000 di Indian Wells. Rybakina, decima al mondo, ha battuto Sabakenka (2) 7-6 (13/11), 6-4 in due ore e tre minuti sul campo centrale del torneo californiano.

L'ironia della sconfitta

La tennista, nata a Mosca, aveva ceduto solo due mesi prima, in un'emozionante finale degli Australian Open, alla Sabalenka, la giocatrice più in forma dell'inizio della stagione, che finora aveva subito una sola sconfitta in 18 incontri. La numero due del mondo, che ha vissuto un calvario a causa dei suoi errori al servizio, ha ritrovato il sorriso e l'umorismo durante la consegna del trofeo. "È sempre un piacere giocare contro di lei, sono sempre battaglie difficili. Speriamo di giocare molte altre finali. È la prima volta che la vittoria è andata dalla mia parte", stava dicendo Rybakina quando è stata interrotta da Sabalenka. "E farò in modo che sia l'ultima", ha scherzato la seconda classificata.