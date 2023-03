Sinner battuto da Alcaraz, sfuma la finale degli Indian Wells

AGI- Non ce l'ha fatta Jannik Sinner. Il giovane tennista italiano è stato battuto in semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California, dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 mondiale. Sinner e' stato sconfitto 7-6 (7/4), 6-3. Alcaraz affronterà in finale il russo Daniil Medvedev.