Il problema del caldo estremo e della pioggia agli Australian Open

AGI - Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Australian Open al termine di una battaglia infinita con lo scozzese Andy Murray. Il 26enne romano, numero 14 al mondo, ha ceduto solo al tie-break del quinto set, 3-6, 3-6, 6-4, 7-6(7), 7-6 (6) il punteggio, in oltre in oltre quattro ore e mezza di gioco.

"Mi sento stanco adesso, ma non ho perso per una questione fisica", ha commentato Berrettini, semifinalista lo scorso anno, "alla fine del quinto sentivo di averne ancora, anche se ovviamente avevo le gambe un po' pesanti per la fatica. Per quanto riguarda Murray, è impressionante ciò che riesce a fare alla sua età, dopo tutto quello che ha passato, tra l'operazione (all'anca) e tutto il resto". Il 35enne scozzese è scivolato alla 49ma posizione del ranking Atp ma ha dimostrato di essere in grande forma.

Thanks to everyone for all the kind messages. We left it all out there. Hope you enjoyed the show. ❤️ — Andy Murray (@andy_murray) January 17, 2023

La prima giornata sul cemento del Melbourne Park è stata caratterizzata da un caldo estremo, superiore ai 35 gradi, e poi dalla pioggia: molte partite sui campi esterni sono state sospese o rinviate, compresa quella di Fabio Fognini contro Thanasi Kokkinakis, interrotta sul 6-1, 6-2, 4-2 e 40-15 per l'australiano. La sfida riprenderà domani e il vincitore troverà proprio Murray.

Solo le partite sul Rod Laver (in cui ha giocato Berrettini) e sul Margaret Court sono andate avanti senza problemi, trattandosi di strutture coperte. Tra i più attesi ha vinto anche il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 5, che ha battuto l'austriaco Dominic Thiem 6-3, 6-4, 6-2.

Non ha fatto il miracolo ma ha confermato il suo valore strappando il primo set all'avversario, Matteo Bellucci, il 21enne lombardo alla sua prima prova in un tabellone Slam (e anche alla sua prima partita Atp), arrivato dalle qualificazioni. Opposto al francese Benjamin Bonzi, numero 48 del ranking, Bellucci si è arreso al quarto set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6, 6-4.

Tra le donne Camila Giorgi approda al secondo turno con un perentorio 6-0, 6-1 sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 364 Wta.

L'azzurra troverà la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, proveniente dalle qualificazioni, che ha. battuto a sorpresa per 6-3, 6-2 l'altra italiana Martina Trevisan. Fuori anche Jasmine Paolini sconfitta dalla russa Liudmila Samsonova in due set per 6-2, 6-4. Rinviate per pioggia le partite di Lucia Bronzetti contro la tedesca Laura Siegemund e di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, con l'altra tedesca Tatjana Maria.