Djokovic presenta il nuovo "sindacato"' dei tennisti

AGI - Il serbo Novak Djokovic e la tunisina Ons Jabeur sono stati nominati alla guida della Professional Tennis Players Association (PTPA), indipendente sia dall'ATP e che dalla WTA. L'ex numero 1 del mondo aveva annunciato la creazione di questa associazione a margine degli US Open 2020, dopo essersi dimesso da presidente dell'ATP Players' Council, l'organo di rappresentanza ufficiale dei tennisti.

Secondo Djokovic, il PTPA non vuole dissociarsi dall'organo di governo del tennis mondiale, ma piuttosto dare ai giocatori una maggiore voce in capitolo nelle decisioni che riguardano il tennis professionistico, in particolare per quanto riguarda i premi in denaro dei tornei.

Altri sei giocatori parteciperanno al comitato esecutivo, l'organo di governo della PTPA: la spagnola Paula Badosa, il polacco Hubert Hurkacz, l'americano John Isner, la sua connazionale Bethanie Mattek-Sands, il canadese Vasek Pospisil e il cinese Zheng Saisai. Il comitato "si concentrerà sull'avanzamento dei diritti dei giocatori, sullo sviluppo e sul miglioramento del mercato del tennis", ha dichiarato il sindacato in un comunicato. La scorsa settimana, Djokovic eveva dichiarato che la PTPA è unica nel tennis, definendola "un'organizzazione dedicata al 100% ai giocatori".

"Non siamo stati accettati o inclusi dagli organizzatori del Grande Slam, dall'ATP o dalla WTA, e questo rende le cose difficili", ha aggiunto il campione 35enne, che a Melbourne punta al 22 titolo del Grande Slam (il torneo comincerà lunedi'). "Ma questa associazione deve vivere, deve esistere perché purtroppo i giocatori non sono rappresentati al 100% nel mondo del tennis".