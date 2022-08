Serena Williams si è qualificata agli Us Open

AGI - Serena Williams si qualifica al secondo turno degli Us Open e afferma di voler "rimanere sul vago" su quando e dove si ritirerà. "Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò tale, perché non si sa mai".

Tutti i successi di Williams

La Williams ha vinto il primo dei suoi 23 titoli del Grande Slam in singolo a 17 anni agli US Open del 1999, battendo in finale Martina Hingis.

Quella vittoria decisiva ha confermato ciò che era diventato evidente sin dal suo debutto professionale quattro anni prima: che la Williams, insieme alla sorella Venus, era una forza in ascesa nel tennis femminile.

Quando nel 1999 segnò il suo primo Slam in singolo, aveva già vinto titoli di doppio misto a Wimbledon e agli US Open nel 1998. I suoi 23 titoli del Grande Slam sono secondi solo ai 24 di Margaret Court.

Mentre è improbabile l'arrivo di un 24esimo titolo, Serena Williams ha comunque prodotto una raccolta di record che con ogni probabilità non sarà mai battuta.

Con sette titoli di singolare dell'Australian Open, sette titoli di Wimbledon e sei titoli degli US Open, Williams è l'unico giocatore, maschio o femmina, a vincere tre diversi Grand Slam sei volte.

In totale, ha vinto 39 titoli del Grande Slam, 14 di doppio femminile e due titoli di doppio misto da affiancare alle sue 23 vittorie in singolare.

Anche la sua longevità è impareggiabile. È stata classificata per la prima volta al numero uno mondiale nel 2002 e l'ultima volta ha ricoperto la posizione nel 2017, un intervallo di poco meno di 15 anni.

Williams detiene anche il record per il divario più lungo tra la sua prima e l'ultima vittoria del Grande Slam: 17 anni e 139 giorni tra la sua vittoria agli US Open del 1999 e l'Australian Open 2017 a Melbourne, quando era incinta della figlia Olympia.

Williams ha anche collezionato quattro medaglie d'oro olimpiche: tre come partner di doppio con la sorella Venus nel 2000, 2008 e 2012 e una d'oro in singolo ai Giochi di Londra del 2012, in scena a Wimbledon.

Solo altri tre giocatori - Steffi Graf, Andre Agassi e Rafael Nadal - hanno completato la carriera "Golden Slam" di tutti e quattro i principali campionati con un oro olimpico.

L'annuncio del suo ritiro ha innescato una corsa precipitosa tra i fan ad accaparrarsi i biglietti per le prime tre serate del torneo.