Al Roland Garros Tsonga s'infortuna, perde e dice addio al tennis

AGI - Dopo 17 anni e mezzo di carriera Jo-Wilfried Tsonga appende la racchetta al chiodo. Il Roland Garros, come aveva annunciato qualche settimana fa, e' stato il suo ultimo torneo e la sconfitta, al primo turno, contro il norvegese Casper Ruud (testa di serie numero 8) ha sancito la fine della sua lunga avventura nel circuito Atp. Il 37enne originario di Le Mans, ex numero 5 delle classifiche, lascia con un ricco palmares fatto di 18 tornei Atp vinti, di cui due Master 1000, e la Coppa Davis conquistata nel 2017 con la Francia.

Jo-Wilfried Tsonga struggles to hold back the tears as he bids farewell to the French Open crowd for one last time before retirement #RolandGarros | @tsonga7 pic.twitter.com/ARolxfdbkc