Djokovic è tornato al Park Hotel. Saranno 3 giudici federali a decidere la sua sorte

AGI - Sarà un tribunale federale composto da tre giudici a decidere la sorte di Novak Djokovic in un'udienza fissata per le 9,30 di domenica (le 23,30 di sabato in Italia). Il tennista numero uno del mondo è nuovamente in stato di fermo al Park Hotel, la struttura di detenzione per immigrati richiedenti asilo di Melbourne, e sara' controllato da due agenti dell'immigrazione fino alla sentenza.

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y — Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022

I magistrati chiamati a pronunciarsi sul secondo annullamento del visto di lavoro al 34enne campione serbo No vax deciso dal governo australiano sono James Allsop, Anthony Besanko e David O'Callaghan. La sentenza sarà senza appello se non davanti alla Corte Suprema.

Il governo australiano in una memoria ha richiesto al tribunale l'espulsione di Djokovic perché la presenza in Australia del più forte tennista del mondo non vaccinato contro il Covid "potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini". abnche per lo "status di alto profilo e il suo essere un modello nella comunità dello sport".