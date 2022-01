La tennista Voracova bloccata in aeroporto a Melbourne come Djokovic

AGI - La tennista ceca, Renata Voracova, è stata bloccata dalle autorità di frontiera al suo arrivo in Australia. Lo riferiscono media locali. La 38enne specialista di doppio avrebbe presentato, come Novak Djokovic, un'esenzione dal vaccino basata sul fatto che avrebbe avuto il Covid negli ultimi sei mesi. Voracova è stata portata al Park Hotel, lo stesso che ospita il campione serbo, ma non è ancora chiaro se farà ricorso.