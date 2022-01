L'Australia ha annullato il visto a Djokovich, dovrà lascerà il Paese

AGI - L'Australia ha deciso di annullare il visto che aveva concesso al numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic facendo un'eccezione per permettergli di partecipare all'Australian Open.

Il tennista serbo non è vaccinato contro il Covid-19. Secondo quanto riferisce il sito della Bbc, probabilmente Djokovic dovrà lasciare il Paese già domani. I suoi legali intendono presentare appello.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4