Atp Cup, Italia-Australia 1-0. Sinner domina Purcell

AGI - Inizia con il piede giusto l'avventura dell'Italia all'Atp Cup in Australia, competizione tra nazionali che apre la stagione tennistica. Jannik Sinner ha vinto il match d'esordio contro i padroni di casa superando Max Purcell in due set, con il punteggio di 6-1 6-3.

L'altoatesino si è aggudicato l'incontro dominando al servizio e in risposta e non lasciando alcuna possibilita' al 23enne di Sydney. Tra pochi minuti in campo i due "numero uno", Matteo Berrettini e Alex De Minaur, in quello che e' considerato il big match di giornata. Chiuderà la prima sfida del girone B il doppio tra la coppia azzurra formata da Fognini e Bolelli e quella australiana composta da Saville e Peers. L'Italia di Vincenzo Santopadre e' una delle candidate alla vittoria finale e cerca il riscatto dopo l'eliminazione ai quarti di Coppa Davis dello scorso dicembre a Torino.

In questa terza edizione dell'Atp Cup, l'Italia è stata inserita nel girone B insieme a Francia e Russia che si sono affrontate nella notte italiana. La vittoria è andata alla squadra guidata dal numero due del mondo, Daniil Medvedev, nonostante sia stato proprio qust'ultimo a mettere a rischio il successo finale perdendo il suo match d'esordio contro Ugo Humbert, vittorioso in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 7-6.

I russi hanno però ribaltato il punteggio aggiudicandosi il secondo singolare grazie a Safiullin, 2-6 7-5 6-3 a Rinderknech, e il doppio, con la coppia Medvedev-Safiullin che ha battuto 6-4 6-4 quella francese composta da Roger-Vassalin e Martin. Le prossime sfide in calendario per l'Italia saranno proprio quelle con i transalpini, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, e quella con i russi, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio.

I risultati completi della prima giornata: Polonia-Grecia 2-1, Serbia-Norvegia 2-1, Argentina-Georgia 3-0, Spagna-Cile 3-0, Usa-Canada 3-0, Russia-Francia 2-1. Si sta svolgendo, in contemporanea con Italia-Australia, la sfida tra Germania e Gran Bretagna.