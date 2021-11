Zverev 'ingiocabile', è lui il Maestro 2021

AGI - Il tedesco Alexander Zverev batte in due set (6-4 6-4) il russo Daniil Medvedev, secondo al mondo, e si aggiudica in appena un'ora e mezzo di gioco gli Apt finals di Torino. Per Zverev è il secondo titolo delle Finals dopo il sucesso a Londra nel 2018. Contro Medvedev però non aveva certo i favori del pronostico avendo perso le ultime 5 partite contro il russo.

Il tedesco però ha sempre dominato, implacabile soprattutto al servizio. Una "finale perfetta - ha commentato a fine partita - Ora andrò in vacanza felice. È stata una super annata. La dedico alla mia famiglia. Non vedo l'ora di cominciare il 2022".