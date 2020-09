Niente Roland-Garros per Naomi Osaka

AGI - La giapponese Naomi Osaka, fresca vincitrice degli Us Open di tennis, è infortunata ed è quindi costretta a rinunciare all'imminente torneo del Roland-Garros, a Parigi, dove sarebbe considerata tra le favorite. A costringere Osaka alla rinuncia al torneo parigino che prenderà il via il 27 settembre è una lesione persistente a una coscia.

"Purtroppo non potrò giocare al Roland-Garros quest'anno. Mi fa ancora male la coscia e non avrò il tempo di prepararmi per la terra rossa", ha scritto la campionessa sul suo account Twitter.